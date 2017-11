Tim Hölscher: goed gesprek gehad met trainer

,,Ik heb daar met de trainer goed over gesproken zaterdag. Ik was me er niet bewust van dat ik met mijn gesjok mensen irriteerde. Dan kom ik ongeïnteresseerd en arrogant over, maar dat ben ik helemaal niet. Ik ben juist een teamspeler en baal net als iedereen van een nederlaag als tegen Telstar.’’

Zwakke wedstrijd

Hölscher zag ook dat GA Eagles een ongekend zwakke wedstrijd afwerkte in Velsen-Zuid. ,,We trainen goed, de sfeer is prima en de instelling is ook echt wel in orde. Maar in wedstrijden gaat het dan toch zó mis. Wij snappen als spelers zelf ook niets van dit wisselvalligheid. Na Fortuna was dit de tweede slechte wedstrijd in korte tijd en een pijnlijke avond voor Go Ahead. We hebben nu even een weekend geen wedstrijd, maar daarna is het aan ons als ploeg om het heel snel om te draaien.’’