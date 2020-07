Topnaam duikt op bij Go Ahead Eagles: ‘vriendelijke reus’ Douglas op jacht naar contract

Competitie­pro­gram­ma definitief, viering 101 jaar Vetkamp­straat op 2 mei 2021

24 juli In het definitieve speelschema voor de competitie in de Keuken Kampioen Divisie is voor Go Ahead Eagles één wijziging doorgevoerd ten opzichte van het concept dat de KNVB eerder in de week publiceerde. De thuiswedstrijd tegen Helmond Sport is verplaatst van vrijdag 30 april naar zondag 2 mei 2021.