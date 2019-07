Trainer De Gier: goeie goals, prima eerste test

Go Ahead Eagles leverde vrijdagavond een prima eerste test af. Tegen Excelsior gaf de ploeg van trainer Jack de Gier verdedigend amper wat weg en dwong het - in het met name van Rotterdamse kant pittige duel - een aantal goede kansen af: 2-0.

,,Een duel op het scherp van de snede’’, vond GA Eagles-trainer Jack de Gier, die Excelsior met drie gele kaarten van het veld zag stappen. ,,Maar ook wij gingen stevig de duels in. Het was een heel aardige wedstrijd. Ik heb goeie dingen gezien.’’

Doelpunten

De twee doelpunten voor rust van Maarten Pouwels en Zakaria Eddahchouri waren plaatjes, met even zo vaak de gedreven Jaroslav Navrátil als aangever. ,,Goeie goals, uit het boekje. Mooi, maar ik ben vooral tevreden over ons totale optreden. Een eerste serieuze test, we geven amper kansen weg en we houden ons prima staande. Ik denk dat de score nog best hoger had kunnen uitvallen. Het zag er heel aardig uit.’’

Selectie

Met de komst afgelopen week van Alexander Bannink en Donny van Iperen kreeg GA Eagles weer wat meer ervaring in de ploeg. Vrijdag volgden de Franse spits Antoine Rabillard en de Zweedse flankaanvaller Adrian Edqvist. ,,Ik ben tevreden met wat er nu staat’’, aldus De Gier. Al weet de trainer ook dat de transfermarkt nog zeven weken open blijft. ,,We hebben alles nu dubbel bezet. De druk van het moeten op de transfermarkt is er even af. We gaan nu kijken hoe het de komende weken verder uitpakt.’’

Tweede helft