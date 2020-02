Trainer De Gier moet sleutelen aan defensie bij Go Ahead Eagles

VOORBESCHOUWINGHet heeft trainer Jack de Gier de nodige hoofdbrekens gekost. En nog steeds is er onzekerheid over de invulling, morgenavond tegen FC Eindhoven, maar dat de achterhoede van Go Ahead Eagles een nieuw gezicht krijgt staat vast.

Het is de fysieke erfenis van de met 5-1 verloren topper tegen Jong Ajax van afgelopen maandag. De rode kaart levert centrumverdediger Gino Bosz een schorsing op, terwijl het meespelen van Elso Brito ook nog verre van zeker is. De linksback kampt met hamstringklachten en is niet pijnvrij. ,,We zijn er nog niet uit hoe we het gaan invullen’’, aldus De Gier. ,,Elso heeft een mri-scan gehad en daaruit is geen schade gebleken. Alleen het is afwachten hoe hij reageert op de laatste training, donderdagmiddag.’’

Als Brito niet kan spelen wordt hij vervangen door Nicolas Abdat. De Duitser had begin dit seizoen al een vijf wedstrijden een basisplaats en viel afgelopen maandag goed in tegen Jong Ajax. Het hart van de ploeg wordt gevormd door aanvoerder Jeroen Veldmate, geflankeerd door Donny van Iperen. De afgelopen zomer van Telstar overgekomen kampte maandenlang met een zware knieblessure, maar keerde in januari terug in de selectie. Na een korte invalbeurt tegen FC Den Bosch en wat optredens in de beloftenpoeg van Kick Maatman, lijkt Van Iperen fit genoeg om van start te gaan tegen Eindhoven. ,,Hij heeft dinsdag bewust wel 45 minuten gespeeld tegen Jong Roda JC’’, verklaarde De Gier. ,,Hij heeft wedstrijdritme nodig, maar fysiek is hij volledig fit.’’

Volledig scherm Donny van Iperen keert vrijwel zeker terug in de basis bij GA Eagles. © Dennis Arentsen

Beukema

Jenthe Mertens zou een alternatief zijn naast Veldmate, met Boyd Lucassen als rechtsback,maar dat heeft niet de voorkeur bij De Gier. Met Van Iperen heeft GA Eagles er immers ook in de lucht een verdedigend en aanvallend wapen bij. ,,Dat weegt zeker mee’’, bekende De Gier, die geen twjjfels heeft over de inzetbaarheid van Jeroen Veldmate. De captain verliet maandag voortijdig het veld in Amsterdam, maar de aanvoerder is tegen FC Eindhoven gewoon inzetbaar.

Dat geldt nog niet voor Wout Droste en Sam Beukema, als is de Deventenaar hard op weg naar een rentree sinds zijn knieoperatie. ,,Misschien dat hij in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht weer op de bank plaats neemt’’, aldus De Gier.

Linke ploeg

De trainer van GA Eagles is op zijn hoede voor FC Eindoven, al jaren een sportieve kwelling voor de Deventer ploeg. De Brabanders staan slechts dertiende, maar voelen zich senang in de Adelaarshorst. Sinds 20212 boekt Eindhoven al vijf keer op rij een resultaat tegen GA Eagles. ,,Een levensgevaarlijke tegenstander’, weet De Gier. ,,Ze spelen op de counter en zijn daarin een linke ploeg, maar wij gaan uit van onze eigen kracht.’’

Voordeel voor GA Eagles: Eindhovens topscorer Rigino Cicilia is geschorst. Zoals ook de 5-1 nederlaag tegen Jong Ajax voldoende gif moet laten opborrelen bij GA Eagles. ,,We hebben wat recht te zetten tegen Eindhoven. Dat gevoel leeft zeker bij mijn ploeg.’’

Zieke spits

Of de nieuwe spits uit Estland, Henri Anier, voor het eerst op de bank plaatsneemt bij GA Eagles is nog onzeker. De international uit de Baltische staat ging donderdag ziek naar huis. ,,Maar met Maarten Pouwels hebben we nog een supersub achter de hand’’, besloot De Gier zijn wekelijkse relaas.

De wedstrijd in de Adelaarshorst begint vrijdagavond om 20.00 uur. De arbitrale leiding is in handen van Jannick van der Laan.