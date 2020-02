Trainer De Gier van GA Eagles verscheurt wedstrijdformulier: ‘Heel snel vergeten dit’

Om zijn woorden kracht bij te zetten verscheurde De Gier al in de kleedkamer symbolisch het wedstrijdformulier van het treffen op de maandagavond. Een rituele verbranding van een even kansloze als mislukte avond. ,,We hadden zó veel verwacht van deze wedstrijd, maar het was helemaal niets. We waren 22 wedstrijden ongeslagen en deden daarin heel veel zaken goed. Vandaag heb ik daar niets van terug gezien. Klopt, Jong Ajax was sterk, speelde heel erg goed. Maar wij waren ver onder de maat.’’