Trainer De Gier: ‘Zege GA Eagles van 24-karaats goud’

Jack de Gier debuteerde vrijdagavond met een overwinning als trainer van Go Ahead Eagles. Het povere MVV werd met 3-2 over de knie gelegd in de Adelaarshorst.

,,Dit is er eentje van 24-karaats goud’’, oordeelde De Gier. ,,Dat heb ik mijn ploeg ook gezegd. De beloning voor zeven weken hard werken. Hier kijken we met z’n allen naar uit: op deze prachtmat, in dit schitterende stadion en de volledige steun van het publiek. Dan moet je zo’n wedstrijd ook winnen.’’

Schrik

Toch schrok De Gier na een kwartiertje wakker uit zijn mooie sportieve dromen. Een grote fout van Gino Bosz lanceerde MVV-aanvaller Anthony van den Hurk richting de 0-1. ,,Die fout heb ik in de rust wel even aangehaald. Daar ging het goed mis, al was het op milde toon.’’ Via Antoine Rabillard en Jaroslav Navratil was de schade immers al hersteld. Verdiend ook, oordeelde De Gier. ,,Ook voor rust vond ik ons goed spelen. Ik heb heel aardige dingen gezien van mijn ploeg.’’

Spitsenhart

Vooral de twee doelpunten van zijn Franse aanvalsleider Rabillard deden het spitsenhart van De Gier gloeien. ,,Hij zal dit niet lezen, maar ik ben blij voor hem’’, merkte de oud-spits op. ,,Hij had dit zó nodig. Voor het gevoel van een spits is twee keer scoren geweldig. Ik scoorde in Schotland voor Dunfermline ook twee keer in mijn eerste wedstrijd tegen Motherwell. Dat geeft een enorme boost kan ik je verzekeren.’’

Slotfase