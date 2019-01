Trainer Stegeman: ‘Afgelasting lijkt me verstandig besluit’

,,We zitten nog steeds in de bus, best gezellig hoor’’, vertelde Stegeman, die rechtsomkeert maakte met zijn troepen. ,,Verstandig besluit? Er zijn een heleboel wijze wensen die hierover vanwege veiligheid een besluit moeten nemen. Als zij hiertoe komen is het altijd een goede beslissing. Wij moesten onderweg al uitwijken omdat de A32 bij Meppel was afgesloten. Overal waren ongelukken gebeurd, hoorde ik. De situatie was vanwege het weer onverantwoord om supporters naar een wedstrijd te laten gaan. Dan is voetbal slechts bijzaak.’’