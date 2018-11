Trainer Stegeman is trots op hardwerkend GA Eagles

GA Eagles-trainer John Stegeman gaf zijn ploeg na de 1-0 zege op FC Twente een groot compliment. ,,Het was zeker aan het einde van de tweede helft niet goed, maar de ploeg heeft keihard gewerkt om deze overwinning over de streep te trekken. Dat maakt me trots.”

Dat stemde de trainer tevreden, net als de drie punten. ,,Dat is zeker prettig, zeker op een concurrent. Maar het ging moeizaam, dat was duidelijk. In de eerste helft hebben we het heel goed gedaan, maar na de rust was het allemaal te onrustig. Was FC Twente de bovenliggende partij, maar hebben we ook goed verdedigd. We konden alleen niet meer onder de druk uitvoetballen zoals we dat voor de rust deden. We hanteerden te snel de lange bal en verloren te vaak de tweede bal. Het was te onrustig.”

Rode kaart

Toch had Stegeman tot aan de rode kaart voor Julian Lelieveld niet het gevoel dat GA Eagles nog in gevaar zou komen. ,,Natuurlijk was FC Twente sterker in de tweede helft, maar we stonden goed. Na die rode kaart was het wel vrouwen en kinderen eerst. Maar we hebben keihard gewerkt en geknokt voor deze drie punten.”