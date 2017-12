Trainer Van Staa komt zijn belofte aan GA Eagles na

Zijn vrouw Hennie stribbelde geen minuut tegen. Had ook geen zin. Jan van Staa gaf ooit zijn woord aan Go Ahead Eagles om als redder in nood de helpende hand toe te steken. De 62-jarige Almeloër liep in een van de donkerste decembermaanden ooit in De Adelaarshorst dan ook niet weg voor de lokroep uit Deventer.

Na tien jaar zonder club gaat de Van Staa als hoofdtrainer samen met de clubiconen Paul Bosvelt en Kick Maatman werken aan de wederopstanding van het zo geplaagde Go Ahead. ,,Mijn vrouw kent mijn passie en weet hoe ik in het voetballeven sta. Ik heb haar en mijn twee kinderen verteld wat ik wilde en hoefde ze niet te overtuigen. GA Eagles is een geweldige club, maar er wacht ook een ‘hell of a job’. Sportief moet er veel verbeteren.’’

De Vroome

Trainer Van Staa komt uit de koker van Hans de Vroome, de grootaandeelhouder die de Deventer club volledig in zijn macht heeft. Met brute kracht voert de saneerder zijn reorganisatie door in de Adelaarshorst, waar vorige week technisch manager Dennis Bekking uit zijn functie werd gezet. Nadat donderdag zes commissarissen ook hun nakende vertrek wereldkundig maakten, werd zondag trainer Leon Vlemmings ontslagen. De Vroome kon de sportieve teloorgang van de club niet langer aanzien na het demasqué in Den Bosch (3-0 verlies). Met het binnenhalen vertrouwde gezichten gaat De Vroome terug naar de basis en doet hij een verwoede poging het seizoen alsnog te redden. Sportief zwalkte het elftal onder Vlemmings zonder voetbalidee door de Jupiler League en de supporters keerden zich massaal tegen de club. Met de door de achterban breed gedragen Bosvelt en Maatman moet Van Staa de lach weer terugbrengen. ,,Ik heb het kunstje eerder bij FC Twente ook geflikt’’, meldde de Almeloër, die in 2006 Rini Coolen opvolgde in Enschede. ,,We haalden de Intertoto Cup en er werd gesproken over het Jan van Staa-effect. Dat wil ik hier in Deventer ook bereiken, want Go Ahead heeft altijd een bijzondere plek gehad in mijn hart.’’

Reuring

Van Staa was tot 2002 zeven jaar werkzaam in De Adelaarshorst. ,,Hier is altijd reuring, veel volk en echt een club waar altijd wat gebeurt. Bij mijn vertrek heb ik aangegeven dat ik Go Ahead altijd wilde helpen als er problemen zouden komen. Dat moment is nu en de situatie is zorgelijk. Met mijn passie, energie en kennis wil ik de ploeg weer aan het voetballen zien te krijgen, al zal het vooral een mentale kwestie worden. Ik heb veel wedstrijden van Go Ahead gezien de laatste tijd en er zit geen greintje vertrouwen in het elftal. Nou, ik barst daarvan en we gaan voor een plek in de play-offs.’’

Polen

Zijn aanstekelijke relaas is aandoenlijk, toch is het al elf jaar geleden dat Van Staa voor de laatste keer op het veld stond. ,,Niet in de schijnwerpers van een club’’, stelt de analyticus, die voor een half jaar tekende in Deventer en stopt met zijn televisiewerk. ,,Maar als scout van FC Twente heb ik over de hele wereld trainingen gegeven. Van Australië tot Peru en Hongarije. En bij de Poolse voetbalbond gaf ik een clinic aan 1500 trainers tegelijk. Ik ben het kunstje echt niet verleerd. En met Kick Maatman heb ik een ambitieuze jonge trainer aan mijn zijde.’’

Maatman