Leon Vlemmings moest even slikken na de wedstrijd tegen FC Dordrecht. In eigen huis met 0-3 verliezen was een pijnlijke belevenis voor de trainer van Go Ahead Eagles.

,,Dit komt wel even binnen’’, stelde Vlemmings. ,,Nee, dit zag ik niet aankomen. We hebben een prima trainingsweek achter de rug en had vertrouwen in een goed resultaat. Dan valt het flink tegen als je met deze uitslag van het veld gaat.’’

GA Eagles had het moeilijk met het defensieve FC Dordrecht, analyseerde Vlemmings. ,,Wij hadden veel moeite met de tegenstander die de ruimtes klein maakte en heel ver terugzakte. Tja, en dan staan we bij die eerste tegentreffer na een spelhervatting ook nog eens niet goed te verdedigen. Dat maakte de opdracht nog lastiger.’’