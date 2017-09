Trainer Vlemmings lost cryptogram GA Eagles op

Het cryptogram van Go Ahead Eagles waar trainer Leon Vlemmings voor stond in de aanloop naar de wedstrijd tegen Volendam is af. Of het een lucratieve prijspuzzel is moet vrijdagavond blijken, maar dat Dennis Hettinga gaat debuteren in rood en geel staat wel vast. Waar Leon de Kogel met een hamstringkwetsuur buiten de selectie blijft, keert Sjoerd Overgoor na zijn blessure sneller terug dan verwacht.

De rentree van Overgoor is een meevaller in de zondvloed aan blessures die met name de laatste linie van het Deventer ensemble overspoeld. La’Vere Corbin-Ong, Orhan Džepar en Dylan Nieuwenhuijs lagen al op de pijnbank, sinds het uitje naar Helmond kreeg het trio gezelschap van Rick Ketting en Joey Groenbast. Vlemmings blijft nuchter en blikt stoïcijns naar het optreden in de Adelaarshorst van vrijdag. ,,Ik ben er één dag doodziek van geweest. Weer twee verdedigers die geblesseerd raken’’, bekende Vlemmings, die Sam Beukema naast Xandro Schenk posteert in het hart van de defensie. ,,Maar nu is het klaar. De wereld vergaat niet hè… We kunnen blijven kniezen, maar de situatie verandert niet. Ik ben het voorbeeld als trainer en mag er daarom niet in blijven hangen. We hebben het probleem achterin opgelost en ik heb vertrouwen in het elftal wat ik wel kan opstellen. Andere spelers krijgen hun kans, maar er wordt wel een prestatie van ze verwacht.’’

Cruciale rol

Overgoor heeft een cruciale rol in de ploeg, meent Vlemmings. De Achterhoeker praat veel met zijn medespelers en is met zijn ervaring een belangrijke schakel in het elftal van Vlemmings. Dinsdag onderging Overgoor een fysieke test die goed uitpakte om de twee dagen die volgden volledig mee te trainen met de groep. Een pijnlijke reactie van de hamstring bleef uit. ,,En dus speelt hij’’, stelt Vlemmings. ,,Als Overgoor fit genoeg is voor de bank dan kan hij ook in de basis starten. Hij is belangrijk voor ons.’’

Suk

Ook Joey Suk is beschikbaar voor Vlemmings. De Deventenaar kreeg een tik op het bovenbeen tijdens de dinsdagtraining – een zogenaamde paardenkus – maar is fit genoeg om als rechterverdediger in actie te komen tegen Volendam. Dat geldt niet voor Leon de Kogel die met een hamstringblessure buiten de selectie blijft.

Overwinning

Lum Rexhepi maakt na zijn lieskwetsuur voor het eerst dit seizoen deel uit van de wedstrijdselectie van GA Eagles. Na drie overwinningsloze weken is een zege op Volendam dan ook een vereiste, meent Vlemmings, die het matige optreden in Helmond snel achter zich wil laten. ,,Dat gaat het beste met een goeie wedstrijd in eigen stadion tegen Volendam, een voetballende ploeg. We hebben tegen NEC laten zien dat we daar heel goed tegen uit de voeten kunnen. Ik hoop dat we dat niveau weer weten op te pakken.’’