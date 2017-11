Leon Vlemmings voelt mee met geagiteerde aanhang en baalt hardop van de onrust en de sportief moeilijke periode in Deventer. De trainer van GA Eagles weet dat het beter moet en beseft dat alleen hij met zijn elftal de sleutel in handen heeft om tot succes te komen. Vlemmings gelooft echter heilig in de toekomst van de Deventer club.

Hoe teleurstellend was de start van het seizoen voor u?

Vlemmings: ,,Heel erg. Als degradant uit de eredivisie ben je meteen een van de favorieten. Maar de geschiedenis leert dat een gedegradeerde club vrijwel nooit meteen presteert in de eerste divisie. We moesten een hele nieuwe selectie bij elkaar brengen, die ook nog eens te maken kreeg met veel blessures. Dan is de wisselvalligheid in de eerste maanden niet zo raar. Dat gebeurt op alle niveaus. Kijk naar Peter Bosz bij Ajax vorig jaar en nu weer in Dortmund… Nee, wij hebben de boel echt niet onderschat, maar dat het sportief tegenvalt, lijkt me duidelijk.’’

Veel spelers kwamen naar Deventer ‘met een krasje’. Was het verwachtingspatroon niet gewoon veel te hoog?

Vlemmings: ,,Dat is de charme van deze club. ‘Zo snel mogelijk terug naar de eredivisie’. Go Ahead spreekt ambitie uit. Alleen hebben wij de achterban niet genoeg meegenomen in het proces waar we vandaan komen, maar vooral waar we als club naartoe willen. Deze week sprak ik langs het veld met supporters en er ontstond begrip voor ons verhaal. We hebben zestien nieuwe spelers toegevoegd. Zestien…. dan is de kans aanwezig dat een aantal het moeilijk heeft. Maar met Stevens hebben we een uitstekende keeper, terwijl jongens als Ketting, Overgoor, Beltrame en Langedijk een plus achter de naam krijgen en vier jeugdexponenten al de nodige speeltijd kregen. Dan kun je niet zeggen dat het allemaal slecht is.’’

Supporters missen beleving en passie in het spel van uw ploeg, snapt u dat?

Vlemmings: ,,Ja, maar het is er voor de volle honderd procent. Supporters zijn een belangrijk onderdeel van onze club en die moeten dichtbij ons staan. De verwijdering die er nu is, doet me pijn en moeten we snel wegnemen. Dat kan alleen met resultaten en zorgen dat het sportief beter wordt. Klopt, er wordt veel gewezen naar het ‘spelsysteem van Vlemmings’ dat niet zou renderen, maar hier hebben we als club naartoe gewerkt. Samen. Spelers zeggen openlijk dat ze achter het systeem staan, óns systeem. Een journalist vroeg me onlangs: Schaam jij je? Nee dus. Ik kan mezelf in de spiegel aankijken, ben kritisch en werk hard voor deze club. Net als de spelers.’’

U hebt bij volksclub Feyenoord gewerkt en verloor destijds met 10-0 bij PSV. Is Deventer rumoeriger dan Rotterdam?

Vlemmings: ,,Het is vergelijkbaar. Bij beide clubs is de aanhang betrokken en meelevend. Na die 10-0 werden we opgewacht bij het stadion en konden we de bus niet meer uit. Drie dagen later speelden we thuis tegen VVV en stond de aanhang weer volledig achter ons. Qua emoties is Go Ahead van hetzelfde kaliber. Dat er nu druk is rond de club voel ik ook wel en dat is niet prettig. Daarom sta ik als trainer voor mijn spelers en neem ik het naar buiten toe voor ze op. Niet dat ik alles goedpraat, slecht is slecht, maar ik ben wel een soort hitteschild die de emotionele druk weghaalt, omdat dat het beste is voor de ploeg.’’

Waarom eindigt GA Eagles ‘gewoon’ in de top vijf van de eerste divisie?