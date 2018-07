Trainers op jetski naar seizoensaftrap van GA Eagles

Het nieuwe trainersduo van de Deventer eerstedivisionist werd rond de klok van acht uur per jetski over het water van recreatieplas Bussloo op snelheid afgeleverd in het wellnesshotel. Tot hilariteit van de vele sponsoren en de voltallige staf en selectie van GA Eagles, die zich hadden verzameld aan de waterkant. ,,Heering was bang’’, stelde de opgedroogde Stegeman met een vette knipoog, gehuld in een badjas van Thermen Bussloo. De hoofdcoach stond in eerste instantie ook niet bepaald popelen om het water op te gaan en moest donderdagavond laat nog over de drempel worden geduwd door de organisatie.