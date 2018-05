Trainersdiploma voor Go Ahead Eagles-stagiair Sander Duits

Met het diploma UEFA B op zak kan Duits aan de slag bij clubs die in de tweede klasse van het amateurvoetbal of lager spelen en in het vrouwenvoetbal in de hoofdklasse en lager. Duits liep afgelopen seizoen als stagiair meerdere dagen per week mee bij de hoofdmacht van Go Ahead Eagles. De middenvelder is ook nog actief als voetballer; Duits speelt bij hoofdklasser SDC Putten.