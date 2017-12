Trainerskandidaten GAE: 'Gepolste' Hake, gepassioneerde Hyballa en succesvolle De Gier

René Hake

De naam van de in Coevorden geboren trainer zingt meteen rond. Hake (45) zou informeel zelfs al gepolst zijn door Go Ahead Eagles. De nuchtere coach werd in oktober ontslagen bij FC Twente, dat mede door een gebrek aan balans in de spelersgroep matig aan het seizoen begon. Hij loodste de Tukkers het afgelopen seizoen naar een keurige zevende plek.

Hake beschikt niet alleen over eredivisie-ervaring, hij is ook in tactisch opzicht een onderschatte trainer. Wat ook voor hem pleit, is dat hij spelers meerdere spelers in de huidige selectie van Go Ahead kent uit zijn tijd als jeugd-, beloften-, assistent- en hoofdtrainer van Twente. Hake werkte eerder in de Jupiler League als hoofdcoach van FC Emmen. Daar begon hij sterk, maar diende de Drent zijn contract uiteindelijk niet uit.