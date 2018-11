Training GA Eagles verhuist naar kunstgras van Wesepe

OP RAPPORT GA Eagles weet het: keeper als beste man is geen best teken

25 november De keeper als beste man van het veld, het is meestal een slecht teken. Go Ahead Eagles kan er na vrijdag – wederom – over meepraten. Een steriele Deventer ploeg ging in de Keuken Kampioen Divisie verdiend onderuit tegen seizoenssurprise TOP Oss (0-1). Het betekende de eerste thuisnederlaag van het seizoen voor de Deventer koploper.