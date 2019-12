Trainingsarbeid betaalt zich bij GA Eagles uit voor Corboz

reactieIn een wedstrijd die verder waarschijnlijk niet vaak meer zal worden teruggekeken, zorgde Maël Corboz voor een paar zeldzame hoogtepunten. In de eerste helft was de Amerikaan namens Go Ahead Eagles twee keer op fraaie wijze trefzeker tegen Jong FC Utrecht.

Corboz brak de wedstrijd op sportcomplex Zoudenbalch vrijdag na een dik kwartier open met een geplaatste bal die keeper Fabian de Keijzer te machtig was. Vlak voor rust herhaalde hij dat kunstje op aangeven van Richard van der Venne met een nog fraaiere uithaal. Dankzij die twee doelpunten had Go Ahead Eagles de wedstrijd tegen de Utrechtse beloften al snel in de tas zitten.

,,Ik train dan ook regelmatig op het inschieten van dat soort ballen’’, liet de man van de wedstrijd aan Deventer zijde zich ontvallen. ,,Dan mag het eindelijk wel eens een keertje raak zijn.’’ Het was voor iedereen even wennen: van een kolkende Grolsch Veste op dinsdag naar krap driehonderd zielen langs de kant in Utrecht. Go Ahead Eagles pakte het op de juiste wijze aan, door snel te scoren en de wedstrijd daarna professioneel uit te spelen.

Frankrijk

Voor Corboz – die nu naar Frankrijk vliegt om daar met zijn familie de feestdagen door te brengen – was het de perfecte afsluiting van een eerste seizoenshelft die voor Go Ahead Eagles toch zeker als ‘geslaagd’ te bestempelen valt. ,,Toen ik hier in juni binnenkwam, had ik geen idee wat ik kon verwachten. Nu kan ik zeggen dat het geweldig is gegaan. Dit seizoen is tot nu toe ideaal gebleken voor mij en voor de ploeg. We staan maar een paar punten achter de top.’’

Geconcentreerd