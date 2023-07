Transfer helemaal rond: Isac Lidberg verruilt GA Eagles voor FC Utrecht

Isac Lidberg verruilt Go Ahead Eagles per direct voor FC Utrecht. De 24-jarige Zweed tekent in Utrecht een contract voor vier jaar.

Daarmee blijft de periode van Lidberg in Deventer beperkt tot twee jaar. Een tijd waarin de spits uitgroeide tot een van de vaste basisspelers, die vooral de harten veroverde door zijn mentaliteit. Lidberg speelde in totaal 65 competitiewedstrijden voor Go Ahead Eagles, waarin hij elf keer scoorde. In het bekertoernooi kwam hij zeven keer in actie en was hij goed voor drie goals.

Bij FC Utrecht stellen ze dat ook Jacob Mulenga, oud-speler van GA Eagles, een rol speelde in de transfer. ,,Isac heeft de laatste jaren een goede ontwikkeling doorgemaakt die we nadrukkelijk hebben gevolgd. De scouting en onze individueel trainer Jacob Mulenga kennen hem goed en we zijn blij dat we zijn specifieke kwaliteiten kunnen toevoegen aan onze selectie”, zegt Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht.

Willumsson

Niet alleen Lidberg verscheen deze zomer op de radar van FC Utrecht, dat geldt ook voor middenvelder Willum Willumsson. De Utrechters informeerden bij Go Ahead Eagles al naar de IJslander, maar de interesse is op dit moment niet concreet. Mocht Bart Ramselaar vertrekken bij Utrecht, dan ziet die club in Willumsson een vervanger.