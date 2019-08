Transfer oud-speler Türüç levert Go Ahead Eagles flinke smak geld op

Go Ahead Eagles kan waarschijnlijk tonnen tegemoetzien dankzij Deniz Türüç. De Enschedeër, die tussen 2013 en 2015 actief was in Deventer, verruilt Kayserispor voor Fenerbahçe. In Turkse media worden transferbedragen genoemd rond de 3,5 miljoen euro. Doordat Go Ahead recht heeft op een doorverkooppercentage van ongeveer 15 procent, lonkt een flinke smak geld voor de club uit Deventer.

15 procent van 3,5 miljoen is 525.000 euro, maar het is niet gezegd dat Go Ahead die som gaat incasseren. Hoe hoog het te ontvangen bedrag uitvalt voor Go Ahead - en in hoeveel termijnen bovendien - hangt onder meer af van de contractvoorwaarden en de exacte transfersom die Kayserispor krijgt voor Türüç.

De middenvelder speelde in totaal 97 officiële wedstrijden voor Go Ahead. Daarin scoorde hij zeven keer en gaf hij negen assists. Zijn prestaties in het roodgeel leverden hem in 2015 een overstap op naar de Turkse Süper Lig, waarin hij afgelopen seizoen met Kayserispor als tiende eindigde.

Medische keuring

Ook vorige zomer werd Türüç al nadrukkelijk in verband gebracht met andere Turkse topclubs, maar tot een transfer kwam het nooit. Tot nu dus. Fenerbahçe heeft de komst van de middenvelder reeds aangekondigd op de officiële kanalen. Türüç moet alleen nog medisch gekeurd worden, zo staat vermeld.

Laatste kans