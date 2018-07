Trappende Andrade gaat door stof: ‘Dit moet ik niet doen’

Nadat de Rotterdammers Ali Messaoud en Robin van der Meer de lont in het kruitvat staken, reageerde ook GA Eagles zich af. Istvan Bakx was niet gediend van de charge van Van der Meer en Bruno Andrade nam het voor zijn teamgenoot op met een natrappende beweging. ,,In de emotie en dat is niet goed te praten’’, erkende Andrade, die arbiter Dieperink de kwade genius vond. ,,Die man deed niets, zelfs niet toen Jeff Stans bij de keel werd gegrepen. Die man liet het uit de hand lopen, want die overtreding op Bakx was levensgevaarlijk en kon echt niet door de beugel. Maar het klopt, ik moet dit gewoon niet doen. Het goede eraan is wel dat we ons als team hebben laten zien. We komen voor elkaar op.’’