Trefzekere Botos hecht weinig waarde aan goal na verlies GA Eagles: ‘Dit telt niet’

De rake kopbal van Botos in de zestigste minuut, een kwartier nadat hij in het veld was gekomen voor Isac Lidberg, leek GA Eagles zondagmiddag weer op het juiste spoor te zetten tegen FC Groningen. Het was de 1-1 in een wedstrijd waarin de Deventer ploeg het een tijd lang heel lastig had. ,,Groningen ging heel sterk van start. Daarna was het meer in balans’’, had Botos vanaf de zijlijn gezien. ,,In de tweede helft speelden we veel beter. Ik vind dat we hadden kunnen winnen. Zelf kreeg ik nog een kans ‘in the box’, maar het wilde niet.’’