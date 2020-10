Trefzekere entree Mulenga bij winst GA Eagles op FC Eindhoven

wedstrijdverslagDe eerste thuisoverwinning, wederom geen doelpunt tegen plus een trefzeker debuut voor spits Jacob Mulenga. De 3-0 winst van Go Ahead Eagles op FC Eindhoven leverde genoeg positieve punten en stof tot napraten op. Al spetterden klasse en spanning dan bepaald niet een hele wedstrijd van het veld. En dan was er nog de ‘coronacrisis’ bij tegenstander Eindhoven.

Het wegvallen van Luuk Brouwers met rugklachten – overgehouden aan de midweekse wedstrijd tegen De Graafschap (0-0) maakte bij Go Ahead Eagles de weg vrij voor een rentree in de basiself van Kevin van Kippersluis. Mael Corboz nam op het Deventer middenrif de opengevallen plek van Brouwers over. Jacob Mulenga zat voor de eerste keer in de wedstrijdselectie.

Coronatests

Het duel in de Adelaarshorst begon vijf minuten later, omdat drie beoogde basisspelers van FC Eindhoven de uitslag van hun coronatest niet op tijd kregen. Maarten Peijnenburg, Jens van Son en Jason Bourdouxhe verdwenen aldus op het laatste moment uit de selectie, wat de entree betekende van Flor van den Eynden, Vinnie Vermeer en Dico Jap Tjong in de ploeg van trainer Ernie Brandts.

De mutaties beletten Eindhoven niet om de debatten in Deventer te openen. GAE-goalie Jay Gorter mocht meteen aan de bak om een schot van Jacky Donkor onschadelijk te maken. Lorenzo van Kleef wipte de bal van dichtbij over het doel. En ook een tweede kans voor Donkor werd een prooi voor Gorter.

Goal Beukema

De Brabantse storm ging daarna enigszins liggen. GA Eagles meldde zich in de wedstrijd, met veel balbezit, maar zonder daarbij in aanvallend opzicht veel af te dwingen. De 1-0 van Sam Beukema kwam letterlijk uit de lucht vallen. Net als een week eerder tegen MVV zette de centrale verdediger succesvol zijn hoofd tegen de bal, na een vrije trap van Bradly van Hoeven: 1-0. De thuisploeg had de marge voor rust moeten verdubbelen, maar Ross en Van Hoeven misten allebei van dichtbij. Ook Eindhoven kreeg via Hugo Botermans nog een goede kans.

Het tweede bedrijf bracht lange tijd bijzonder weinig opwinding. GA Eagles hoefde met de voorsprong op zak niet per se en Eindhoven… tja, het probeerde wel, maar ontbeerde gewoon de echte finesse. Drie noodgedwongen wissels in de basiself vijf minuten voor de aftrap was misschien toch iets te veel van het goede.

Debuut Mulenga

Zodoende werd de officiële entree van Jacob Mulenga het hoogtepunt van de tweede akte. De Zambiaanse spits loste na 68 minuten Van Kippersluis af en zette zijn naam ook meteen op het scoreformulier. Hij was er in de slotfase als de kippen bij om de bal binnen te prikken nadat Sam Hendriks nog op de Eindhovense defensie wat gestuit.

In de extra tijd tekende Bas Kuipers zelfs nog voor de 3-0, waarmee GA Eagles zich dus vooral zeer effectief toonde. Eindhoven maakte nog aanspraak op een penalty bij 1-0, toen Jeroen Veldmate op de hak van Donkor ging staan. Arbiter Kamphuis liet het incident gaan.

De formatie van coach Kees van Wonderen klimt naar de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Go Ahead Eagles – FC Eindhoven 3-0 (1-0). 28. Sam Beukema 1-0, 83. Jacob Mulenga 2-0, 90+1. Bas Kuipers 3-0. Scheidsrechter: Kamphuis. Gele kaart: Vermeulen (Eindhoven).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Droste (69. Eersteling), Beukema, Veldmate, Kuipers; Corboz (88. Lucassen), Idzes, Van Kippersluis (69. Mulenga); Ross (76. Eyibil), Hendriks, Van Hoeven.

