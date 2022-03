Treurmars door Zwolle: GA Eagles moet negatieve traditie zien te doorbreken tegen PEC

De tragische statistieken stemmen weliswaar niet vrolijk, dit seizoen brak GA Eagles wel vaker met negatieve sentimenten. Winnen bij Vitesse of Willem II was immers niet bepaald gangbaar de laatste decennia.

En wat te denken van de zege op Ajax, voor het eerst in 44 jaar. Go Ahead kent geen angst voor Zwolle, stelde verdediger Cuco Martina deze week al. Maar dat de spanning toeneemt in beide kampen is al even evident. De IJsselderby is bijzonder, een gevecht waarbij andere krachten vrij komen. Maar bovenal kracht gevraagd wordt in de nakende 64e competitie-editie in het betaalde voetbal.