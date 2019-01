Trip naar Belek schept verwachtingen bij Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft het hoofdstuk Belek maandag definitief afgesloten. Na zes dagen Turkije is het grootste deel van de selectie content met de vlucht terug naar de Adelaarshorst, de plek waar trainer John Stegeman een etmaal eerder zijn gedachten alweer op heeft gericht. Alle lofuitingen en eervolle vermeldingen ten spijt na de winst op een Turkse miljoenenploeg, Stegeman ondergaat het schouderophalend. ,,Het was goed, mooi.’’ Maar een veelbelovend trainingskamp besluiten met een klinkende overwinning op Kayserispor (2-0) kan niet zo maar even als ‘business-as-usual’ worden weggeschreven. Daarvoor was het Deventer spel simpelweg te goed, al had Stegeman gelijk dat het oefenduel slechts een tussenexamen was. Maar wel eentje met perspectief.