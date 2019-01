Troetelbeer van Go Ahead Eagles geeft enig juiste antwoord

Amper een halve minuut staat invaller Thomas Verheydt in het veld. ‘Het alle ballen op Thomas’ vanaf de B-side is amper uitgestorven in de kille avondlucht boven De Adelaarshorst als de veelbesproken en door trainer John Stegeman gepasseerde spits de bal voor de voeten krijgt van Jaroslav Navrátil. Het koude kunstje is aan de getergde spits wel besteed. De dik verdiende 2-1 zorgt voor ontlading bij Verheydt en heel GA Eagles dat Almere City na een prima eerste helft uiteindelijk toch nog moeizaam over de knie legt. ,,Wat een moment’’, lacht Verheydt als hij de cameraploegen achter zich heeft gelaten. ,,Hoe lang stond ik in het veld? 35 Seconden of zo. Ik had nog geen bal geraakt, maar deze mocht ik natuurlijk niet missen. Ja, dit is denk ik het beste antwoord wat ik kon geven.’’

Feestvarken

Even eerder is Verheydt druk met zijn eenzame ereronde. Terwijl zijn medespelers langzaam naar binnen deinen op de meezingers die uit de boxen schallen na de 2-1 winst in de grootste vrieskist van Deventer, is Verheydt man van de avond en feestvarken ineen. De high-fives voor alle kinderen op de Leo Halle tribune zijn een voorbode voor het open doekje wat de harde kern op de B-side voor hun troetelbeer in gedachten heeft. ,,Geweldig hoe dat publiek mijn naam scandeerde toen ik moest warmlopen. Dat deed me heel erg goed, net zoals na de wedstrijd. Wat een feest’’, aldus Verheydt.

De spits zag woensdag op de training tot zijn afgrijzen dat hij tegen Almere City aan de kant zou staan. Trainer John Stegeman koos voor Paco van Moorsel als centrumspits. ,,Thomas moet meer rendement hebben voor het elftal, ook in het meevoetballende gedeelte’’, verklaarde Stegeman, die op zijn wenken werd bediend door zijn beide spitsen. ,,Mooi voor hem, mooi voor Paco, prettig voor het team dat de spitsen scoren.’’

Quote Ik scoorde voor het laatst in november tegen Telstar. Dat is te lang geleden, zeker voor een spits en dat gaat knagen. Daarom snap ik de kritiek van de trainer wel. Thomas Verheydt, Spits GA Eagles

Publiekslieveling Verheydt hoorde het glimlachend aan op een avond waarop GA Eagles een prima partij op de mat legt. Toch had zijn Go Ahead lange tijd de handen vol aan Almere City, een chaotisch fluitende arbiter Dieperink en het eigen gebrek aan scorend vermogen. Was de ploeg van Stegeman in de eerste elf competitieduels nog de meest scorende ploeg van de Keuken Kampioen Divisie (25), in de tweede periode scoorde Go Ahead maar tien keer. Dat deden slechts drie clubs (MVV, Helmond Sport en Jong AZ) beroerder. ,,Daardoor krijgen we het ook vanavond moeilijk’’, meende Verheydt, die begin november tegen Telstar voor de laatste keer doeltreffend was. ,,Dat is te lang geleden, zeker voor een spits en dat gaat knagen. Daarom snap ik de kritiek van de trainer wel. Ik scoor te weinig, maar we gaan wel in gesprek komende week.’’

Penalty

Verheydt zag vanaf de bank een aantrekkelijke eerste helft van Go Ahead. De Deventer ploeg was de baas op het veld, kreeg zes prima kansen, maar scoorde pas op slag van rust toen Paco van Moorsel zijn gortdroge periode van twaalf wedstrijden zonder doelpunt afsloot (1-1). Go Ahead keek toen al tegen een onverdiende achterstand aan na een door Dieperink wel heel goedkoop gegeven strafschop, benut door Almeerder Niek Vossebelt. ,,De eerste helft was op zich goed’’, vond Stegeman, die het duel na de pauze op slot zag zitten. ,,Het kon alle kanten op en wij kwamen een paar keer goed weg.’’