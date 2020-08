Tropenrooster voor Go Ahead Eagles, duel in Utrecht vervroegd

De beide eerstedivisionisten spelen zaterdag op sportpark Zoudenbalch in Utrecht twee wedstrijden van 2 x 30 minuten. Op die manier krijgen alle spelers een uur aan speelminuten in de benen. De tweede wedstrijd begint zaterdag om 11.45 uur. Oorspronkelijk zou er zaterdag pas om 14.00 uur worden afgetrapt in Utrecht.

Training

Ook de trainingen zijn vervroegd deze week. Op donderdag zou oorspronkelijk in de middaguren worden getraind, maar dat is verplaatst naar de ochtend. Dan is later ook de traditionele fotopersdag.

Ook vrijdag wordt er in de ochtend getraind door de selectie van trainer Kees van Wonderen.