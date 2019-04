Trotse trainer Stegeman volgt lijn Ten Hag na plaatsing voor play-offs

Dat de driepunter direct voldoende was voor de halve finales (en dus vrijstelling van de eerste ronde) een meevaller, die mede te danken was aan het eigen doelpunt van Ossenaar en oud-Eagle Norichio Nieveld in de slotfase tegen Roda JC (1-1). ,,Nee, dat we vandaag zeker zouden zijn van de tweede ronde zag ik ook niet aankomen’’, bekende Stegeman, die zijn elftal revanche zag nemen na het echec tegen Jong Ajax. ,,Jong PSV is een prima elftal en het ging aardig gelijk op. Ik heb niet altijd genoten van mijn ploeg, maar we hadden we de wil om te winnen. We hebben voor elke meter gestreden en er een echte wedstrijd van gemaakt. Het enige verwijt wat we onszelf kunnen maken is dat we de boel niet eerder in het slot gooien.’’