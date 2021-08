Tuzlacik als linksback naar A-selectie GA Eagles, zoektocht naar aanvaller gaat door

reactie ‘Met iets meer geluk is het boem, 0-1’, weet Van Wonderen na verlies van GA Eagles in de Kuip

22 augustus Kees van Wonderen was een realistisch man na afloop van Feyenoord - Go Ahead Eagles. De trainer was vooral trots op de inzet van zijn spelers en had die inzet graag beloond gezien. ,,We verliezen hier verdiend, maar met een beetje meer geluk is het boem: 0-1. Of dat nou terecht is of niet.’’