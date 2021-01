Twaalf jaar KNVB-beker: meer plussen dan minnen voor GA Eagles

Historie KNVB-bekerNa mooie trips langs Almere, Enschede en Spakenburg strandde Go Ahead Eagles vorig seizoen in de kwartfinale van de KNVB-beker. Donderdagavond tegen VVV in Venlo (aftrap 21.00 uur) doet de Deventer ploeg voor het tweede jaar op rij een poging de laatste acht te halen.

Na overwinningen op NAC (6-0) en Cambuur (2-0) wacht in de achtste finale eredivisionist VVV-Venlo op het elftal van trainer Kees van Wonderen. De laatste twee jaar doet Go Ahead Eagles het opvallend goed in het bekertoernooi, waar het de jaren daarvoor vrijwel altijd na twee bekerrondjes beklonken was voor de Deventenaren.

Succes

In de afgelopen elf seizoenen stapte Go Ahead Eagles in de 31 wedstrijden met wisselend succes door het toernooi om de KNVB-beker. De halve finale tegen Ajax van maart 2010 mag dan al ruim elf jaar terug zijn, de herinneringen zijn warm en gloedvol. Zoals ook de twee overwinningen op Feyenoord (2011 en 2014) nog steeds tot de verbeelding spreken in Deventer. Net als de heroïsche penaltyzeges op VVV-Venlo, HSC’21 en vorig seizoen nog IJsselmeervogels.

Jodan Boys

Treurnis was er ook met 2017 als onbetwist dieptepunt toen hoofdklasser Jodan Boys de Adelaarshorst veroverde en met 1-2 wist te winnen.

Van de 31 wedstrijden in bekerverband de afgelopen twaalf jaar werden er door Go Ahead Eagles 17 gewonnen en 10 verloren. Vier keer eindigde het met strafschoppen, waarbij Go Ahead Eagles vanaf de stip alleen verloor van FC Twente.

Seizoen 2020/2021:

1e ronde: Go Ahead Eagles-NAC Breda 6-0.

2e ronde: Cambuur-Go Ahead Eagles 0-2.

Achtste finale: VVV-Venlo - Go Ahead Eagles ??? (donderdag 21 januari 2021).

Seizoen 2019/2020:

1e ronde: Almere City-Go Ahead Eagles 1-3.

2e ronde: FC Twente-Go Ahead Eagles 2-5.

1/8 finale: IJsselmeervogels-Go Ahead Eagles 1-1 n.v. GAE wint na penalty’s (7-6).

Kwartfinale: Go Ahead Eagles-FC Utrecht 1-4.

Seizoen 2018/2019:

1e ronde: Go Ahead Eagles-FC Eindhoven 2-0.

2e ronde: Ajax-Go Ahead Eagles 3-0.

Seizoen 2017/2018:

1e ronde: Barendrecht-Go Ahead Eagles 1-3.

2e ronde: Fortuna Sittard-Go Ahead Eagles 3-0.

Seizoen 2016/2017:

1e ronde: Dongen-Go Ahead Eagles 1-3.

2e ronde: Go Ahead Eagles-Jodan Boys 1-2.

Seizoen 2015/2016:

2e ronde: HSC’21-Go Ahead Eagles 2-2, GAE wint na penalty’s (9-10).

3e ronde: Go Ahead Eagles-Willem II 0-2.

Seizoen 2014/2015:

2e ronde: Go Ahead Eagles-Feyenoord 2-0.

3e ronde: Go Ahead Eagles-FC Twente 0-0, Twente wint na penalty’s (4-5).

Seizoen 2013/2014:

2e ronde: DVS’33-Go Ahead Eagles 0-3.

3e ronde: Excelsior-Go Ahead Eagles 1-0.

Seizoen 2012/2013:

2e ronde: Go Ahead Eagles-VVV-Venlo 4-4, GAE wint na penalty’s (4-3).

3e ronde: De Graafschap-Go Ahead Eagles 0-3.

Achtste finale: Go Ahead Eagles-PEC Zwolle 2-3 na verlenging.

Seizoen 2011/2012:

2e ronde: Go Ahead Eagles-Helmond Sport 3-1 na verlenging.

3e ronde: Go Ahead Eagles-Feyenoord 2-1.

Achtste finale: RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles 3-2.

Seizoen 2010/2011:

3e ronde: HSC’21-Go Ahead Eagles 0-2.

4e ronde: Go Ahead Eagles-Roda JC 0-2.

Seizoen 2009/2010:

2e ronde: Rijnsburgse Boys-Go Ahead Eagles 1-4 na verlenging.

3e ronde: Go Ahead Eagles-FC Emmen 4-2 na verlenging.

Achtste finale: Heracles Almelo-Go Ahead Eagles 0-2.

Kwartfinale: NAC Breda-Go Ahead Eagles 1-2.

Halve finale: Go Ahead Eagles-Ajax 0-6.