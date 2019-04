Twaalfde goal boeit Van der Venne nu even niks: ‘Moeten gaan vlammen’

Nog eentje en dan evenaart Van der Venne zijn record van vorig seizoen. Toen scoorde de 26-jarige Brabander dertien keer namens TOP Oss. Tegen RKC Waalwijk, inmiddels in het shirt van Go Ahead Eagles, prikt Van der Venne voor de twaalfde keer raak.

Niet slecht voor een middenvelder, uitkomen boven de tien treffers in één seizoen. Maar ja, na een afstraffing tegen RKC Waalwijk is dat niet het belangrijkste onderwerp van gesprek. Van der Venne staart naar de grond in de mixed-zone. ,,Ik weet van mezelf dat ik vaak in scoringspositie kom”, mompelt hij, gevolgd door een dikke zucht. ,,Al boeit me dat vrij weinig op dit moment. Het is mooi, twaalf doelpunten, maar ik heb er niet veel aan.”

Beter doen

Van der Venne spreekt van ‘een geflatteerde nederlaag’. Na de 1-2 heeft hij het gevoel dat Go Ahead Eagles serieus voor een resultaat kan gaan. De echte uitgespeelde kansen blijven desalniettemin uit. ,,Maar we hebben wel mogelijkheden gehad om vaker dan één keer te scoren. We moeten zorgen dat we dat in de play-offs beter doen.”

Wie in de halve finales de tegenstander wordt, is nog niet duidelijk. Om Sparta Rotterdam - toch gevreesd - te ontlopen, moet Go Ahead vrijdag een punt pakken bij FC Den Bosch. ,,Ja, die wedstrijd wordt ineens heel belangrijk. We moeten zorgen voor een reactie. Vlammen.”