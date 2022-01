Twee blunders doen GA Eagles de das om in ondermaats duel tegen RKC

De opstelling van GA Eagles kende geen surprises. De verwachte basisploeg verscheen inderdaad aan de aftrap. Justin Bakker verving de geschorste Joris Kramer, terwijl Ogechika Heil zijn opwachting maakte in de aanvalslinie. Marc Cardona en Giannis Botos ontbraken met blessures.

De hoop in Deventer was dat GA Eagles de zinnen na een moeizaam einde van 2021 enigszins zou hebben verzet in de winterpauze. Daar bleek in de eerste helft van het treffen met RKC in elk geval niets van. GA Eagles was tandenloos en kwam afgezien van een paar hoekschoppen van Justin Bakker - en een kopballetje van Inigo Cordoba - niet tot uitgespeelde kansen.

Dat was allemaal nog tot daar aan toe, erger waren de grove fouten die GA Eagles in de laatste linie maakte. In de 21ste minuut verkeek Boyd Lucassen zich volledig op een verre uittrap van RKC-doelman Etienne Vaessen. Finn Stokkers ging ermee aan de bal en lepelde de bal stijlvol over een kansloze Warner Hahn: 0-1.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, ging Hahn niet veel later zelf ook in de fout bij een terugspeelbal van Mats Deijl. Hahn schoof het speeltuig pardoes in de voeten bij Michiel Kramer en die had geen enkele moeite het verlaten doel te vinden voor de 0-2.

Alle hens aan dek bij GA Eagles in de tweede helft, maar ook in het eerste kwartier na de pauze kwam er eigenlijk niks uit de ploeg van Kees van Wonderen. De trainer bracht met Philippe Rommens en Jay Idzes verse krachten binnen de lijnen, het spelbeeld veranderde niet echt. Al had GA Eagles iets meer drang naar voren. Een dik kwartier voor tijd kwamen ook Jacob Mulenga en Frank Ross er nog bij.

Het veranderde allemaal bitter weinig meer. GA Eagles ontbeerde creativiteit en stelde RKC verdedigend veel te weinig op de proef. Kopzorgen voor Van Wonderen, die samen met zijn ploeg beter voor de dag zal moeten komen in de duels van volgende week tegen Heerenveen (beker) en Heracles (competitie). Handhaving is ineens nog ver weg in Deventer.

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk 0-2 (0-2). 21. Finn Stokkers 0-1, 34. Michiel Kramer 0-2. Scheidsrechter: Van der Eijk. Gele kaart: Lidberg, Kuipers (GA Eagles), Buttner, Gaari (RKC). Toeschouwers: 0.

GA Eagles: Hahn; Deijl, Lucassen (61. Idzes), Nauber, Bakker, Kuipers; Brouwers, Oratmangoen; Cordoba (72. Ross), Lidberg (72. Mulenga), Heil (61. Rommens).

