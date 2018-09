Twee strafschoppen leiden eerste zeperd van GA Eagles in

In een guur en miezerig Wijdewormer maakte Go Ahead Eagles vrijdagavond de eerste uitglijder van het seizoen. Jong AZ was met 3-2 te sterk voor de Deventer ploeg, die de koppositie moest afstaan aan Cambuur Leeuwarden.

Topscorer Ferdy Druijf maakte het verschil voor de beloftenploeg uit Alkmaar. Met twee benutte strafschoppen deed hij Go Ahead pijn.

De gewezen koploper slaagde er wederom niet in om scherp te beginnen aan een uitwedstrijd. Dat resulteerde na ruim vijf minuten in de openingstreffer voor Jong AZ. Nadat Tijjani Reijnders gretig over het uitgestoken been van Gino Bosz was gevallen, wees arbiter Ingmar Oostrom naar de stip. Spits Ferdy Druijf benutte het buitenkansje vanaf elf meter: 1-0.

Na een kwartier kwam de koploper wat beter in de wedstrijd. Eerst was er een vrije schietkans voor Richard van der Venne, die te gehaast de trekker overhaalde, maar daarna was het raak voor de bezoekers. Uit een hoekschop frummelde spits Thomas Verheydt de bal van dichtbij binnen: 1-1.

Verdiend

Go Ahead ging op jacht naar meer, maar het was Jong AZ dat in de 37ste minuut opnieuw op voorsprong kwam. Wederom uit een strafschop. Doelman Hobie Verhulst haalde Druijf neer, die daarna weer raak schoot vanaf de stip: 2-1. Door de vijfde competitietreffer van de clubtopscorer ging Jong AZ verdiend met een voorsprong de rust in.

Ook in het begin van de tweede helft had de thuisploeg meteen de overhand. Jong AZ liet eerst nog twee aardige kansen onbenut, maar deelde in de 52ste minuut een dreun uit. Aanvoerder Jamie Jacobs kon vogelvrij raak koppen na een voorzet van de linkerkant: 3-1.

Curieus

Dat betekende nog niet de beslissing, want Go Ahead maakte razendsnel de aansluitingstreffer. Die kwam op curieuze wijze tot stand. Richard van der Venne scoorde op prachtige wijze, met een volley na een voorzet van Jeff Stans. Maar Oostrom annuleerde de treffer in eerste instantie wegens vermeend buitenspel. De arbiter kwam daarna echter terecht tot de conclusie dat er nog een AZ-verdediger geblesseerd voor de achterlijn lag en wees vervolgens alsnog naar de middenstip: 3-2.

Met een dubbele wissel, Maarten Pouwels voor Verheydt en Paco van Moorsel voor Istvan Bakx, probeerde trainer John Stegeman vervolgens een goed resultaat te forceren. Maar de invallers konden het verschil niet maken.

Jong AZ – Go Ahead Eagles 3-2 (2-1). 6. Ferdy Druijf 1-0 (strafschop), 22. Thomas Verheydt 1-1, 37. Druijf 2-1 (strafschop), 52. Jamie Jacobs 3-1, 56. Richard van der Venne 3-2.

Scheidsrechter: Oostrom.

Toeschouwers: 2383.

Gele kaart: Kramer (Jong AZ); Verheydt, Bosz (Go Ahead Eagles).