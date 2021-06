Tweede toptransfer voor GA Eagles: akkoord met Ajax over doelman Gorter

Jay Gorter keert terug bij Ajax. De doelman van Go Ahead Eagles zag de Deventer club dinsdagmiddag tot een akkoord komen met de regerend landskampioen. Ajax is van zins het 21-jarige talent meerjarig vast te leggen.

GA Eagles heeft de overgang inmiddels bevestigd, al moet Gorter zelf nog wel tot overeenstemming komen met Ajax. Ook moet hij nog medisch worden gekeurd door de Amsterdamse club.

De keeper stond de laatste maanden door zijn prestaties in de Adelaarshorst in de belangstelling van meerdere clubs in de eredivisie. GA Eagles aasde op de hoofdprijs in een transfer die de nodige voeten in de aarde had de laatste weken. De Amsterdamse club legt uiteindelijk rond een miljoen neer voor de jonge doelman. Daarnaast heeft GA Eagles een doorverkooppercentage bedongen.

Gorter wordt bij Ajax collega van Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer die de overstap maakte van Vitesse naar Ajax. Ook Dominik Kotarski staat als doelman nog onder contract bij de regerend landskampioen.

Tweede toptransfer

Het is na het vertrek van Sam Beukema naar AZ de tweede toptransfer dit seizoen voor een speler van de Deventer Keuken Kampioen Divisieclub. Gorter lag nog tot de zomer van 2024 vast in Deventer.

Gorter kwam in 2018 naar GA Eagles. Daarvoor was hij actief in de opleiding van Ajax en AZ. Vorig seizoen debuteerde de talentvolle doelman in de hoofdmacht van GA Eagles. Gorter keepte de gewonnen bekerwedstrijden tegen Almere City en FC Twente, maar werd na de winterstop na meerdere misstappen uit de selectie gezet bij GA Eagles. Deze jaargang debuteert hij als eerste doelman in het betaalde voetbal en maakt Gorter veel indruk. GA Eagles heeft de minst gepasseerde defensie van de eerste divisie waarbij de doelman zich meermaals kon onderscheiden. Gorter speelde 37 competitiewedstrijden en miste dit voetbaljaar pas één duel vanwege het coronavirus (tegen Jong PSV).

