Tweede voetbaltrauma voor Verheydt: ‘Mijn zomer is verknald’

Blessuretijd

Verheydt erkent dat hij het duel had moeten beslissen in blessuretijd. De drie Deventer aanvallers slaagden niet in hun missie tegenover één RKC-verdediger. In de tegenstoot gaat verdedigend alles mis en schiet Stijn Spierings vijf seconden na het verlopen van de extra tijd de 4-4 tegen de touwen. ,,Ik had kramp, kon bijna niet meer en heb mijn medespelers niet eens gezien’’, bekent Verheydt, die al voor rust een Deventer foutenfestival constateerde. ,,De spanning? Ja, zou kunnen. Het was niet goed wat we deden. Toch draaiden we na rust de wedstrijd volledig om en kwam er die hosanna-stemming. Ik dacht ook dat het klaar was na die 4-3 van Pieter in de 89e minuut. Poeh, dit gaat wel even tijd kosten om te verwerken.’’