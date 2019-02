Twijfelgevallen bij GA Eagles, Verheydt zeker afwezig

Thomas Verheydt ontbreekt ook vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) bij Go Ahead Eagles dat het in de eigen Adelaarshorst opneemt tegen NEC. Daarnaast kampt trainer John Stegeman met wat fysieke twijfelgevallen in zijn selectie in de aanloop naar de tweede wedstrijd in vijf dagen.

,,Een aantal spelers is niet fris en kampt met lichte klachten’’, stelde Stegeman na de donderdagtraining. Waar Istvan Bakx weer terugkeerde na zijn ziekte en Jaroslav Navratil op het trainingsveld straalde van het prille vaderschap, verliet Richard van der Venne de sessie uit voorzorg voortijdig. ,,Ik ga verder niet in op namen. Het is even afwachten hoe een paar spelers er vrijdag voor staan.’’

Spits

Thomas Verheydt doet sowieso niet mee tegen NEC. De spits werd deze week in het ziekenhuis behandeld aan zijn hielblessure door een sportarts. Verheydt zelf hoopt tegen Sparta weer aan te haken, maar Stegeman is sceptischer. ,,Hij is er een maand uit geweest dan. Dat moet je weer opbouwen’’, aldus de coach. ,,Maar feit is ook dat Thomas een belangrijke schakel is in ons spel. Een target-man die ik als trainer graag bij de groep heb.’’

Hoewel Stegeman geen opstelling prijs wenste te geven, lijkt de kans klein dat hij veel wijzigingen doorvoert in de basisploeg. Met Bakx terug op het middenveld, bemant Paco van Moorsel weer de punt van de aanval bij GA Eagles. Dat gaat weer ten koste van Maarten Pouwels (blijft buiten de selectie) en Givan Werkhoven, die maandag tegen Jong FC Utrecht (2-4 winst) in de spits mocht beginnen. ,,Givan heeft het aardig gedaan. Wordt stapje voor stapje beter’’, aldus Stegeman, die Van Moorsel onbetwist basisspeler vindt in Deventer. ,,In Utrecht hebben we het na een slechte eerste fase, heel aardig gedaan. Twee tegendoelpunten was niet goed, maar we hebben de nodige kansen afgedwongen vier keer gescoord. Dat lukt ook niet elke ploeg in Utrecht.’’

NEC

Dus gaat Go Ahead met een goed gevoel op weg naar het thuisduel met NEC, waar oud-Eagle Randy Wolters vrijwel zeker zijn basisdebuut gaat maken. ,,We weten waar we NEC pijn kunnen doen en ik hoop dat we erin slagen een goede pot op de mat te leggen’’, verklaarde Stegeman, die woensdagavond in de John Cruijff Arena aanwezig was bij Ajax-Real Madrid. ,,Een geweldige wedstrijd. Ik vond Ajax bij vlagen indrukwekkend spelen. Dat willen wij ook en het publiek kan daarbij een belangrijke factor zijn. De fans kunnen ons over een dood punt helpen.’’

Was de wedstrijd tegen NEC van eerder dit seizoen een strijd om de bovenste plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie, de Nijmegenaren zijn vijf maanden afgegleden naar de vijftiende plaats. Maar het blijft een gevaarlijke tegenstander, benadrukt Stegeman. ,,NEC heeft een ploeg met veel kwaliteit. Dat bewees de wedstrijd in Nijmegen. Daar haalde zowel NEC als wij een hoog niveau.’’ En werd het meeslepende treffen besloten op 1-1 na de gelijkmaker van Paco van Moorsel. ,,NEC heeft een moeilijke periode gehad, maar is op de weg terug. Er zijn wat wijzigingen geweest, maar ze hebben ook een goeie spits gehaald (Ferdy Druijff van AZ, red.). Het zal hoe dan ook een zware wedstrijd worden.’’