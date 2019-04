Twijfels in middenrif GA Eagles, basisplaats voor Orhan Džepar

Orhan Džepar keert terug in de basisploeg van Go Ahead Eagles. De Eefdenaar was ruim twee maanden uit beeld en maakt maandagavond (aftrap 20.00 uur) tegen Jong Ajax zijn rentree als linksbuiten. Istvan Bakx, Jeff Stans en Richard van der Venne zijn twijfelgevallen in de selectie van trainer John Stegeman.

De terugkeer van Džepar heeft alles te maken met de afwezigheid van Bruno Andrade (knie) en Jaroslav Navrátil (hamstring). Waar de Braziliaan zich sinds de wedstrijd tegen FC Dordrecht amper nog op het veld liet zien, is Navrátil op de weg terug. De Tsjech kampte met een verrekking, maar werkt alweer een eigen programma af op het veld. Zondag deed Navrátil alweer mee met de afwerkvormen van de groep, maar zit nog niet bij de wedstrijdselectie tegen Jong Ajax. Trainer John Stegeman neemt met het oog op de nakende play-offs geen enkel risico met zijn aanvaller. ,,Ik kijk naar wat het elftal op dit moment nodig heeft’’, verklaarde Stegeman na de zondagtraining zijn keuze voor Džepar. ,,Orhan is van waarde in de verdedigende organisatie, dat heeft hij in de eerste helft van het seizoen laten zien, al moet hij ook aanvallend zijn inbreng hebben.’’

Džepar werkte op 1 februari in de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven (0-1 verlies) zijn enige basisbeurt van de tweede seizoenshelft af. De rentree van Džepar in de Deventer ploeg betekent ook dat Vince Gino Dekker naar de rechterflank verhuist. De in de winterstop van Jong AZ overgekomen buitenspeler is van origine linkspoot, maar heeft ook een prima trap in zijn rechterbeen.

Meer zorgen

De flankposities zijn niet de enige personele zorgen voor Stegeman. Jeff Stans was zondag ziek en ontbrak op de training. Ook Richard van der Venne zat aan de kant met voetklachten. ,,Door de harde velden heeft hij last’’, wist Stegeman, die kort daarvoor ook Istvan Bakx al bij zich zag komen. ,,Hij is niet helemaal fit. Het is nog even afwachten hoe we het gaan invullen tegen Jong Ajax.’’

Frisheid

Het zijn de vermoeidheidsklachten aan het einde van een zwaar seizoen. Niet voor niets gaf Stegeman zijn elftal afgelopen week vier dagen vrijaf. ,,Ik vraag veel van mijn spelers’’, aldus Stegeman. ,,In kwaliteit en concentratie. Niet dat met die paar vrije dagen alle frisheid opeens weer terug is, maar het was wel even noodzakelijk.’’ Vooral ook met het oog op de komende vier wedstrijden in twaalf dagen voor GA Eagles. ,,Nee, ik ben niet kapot van die maandagpotjes, maar wedstrijden spelen blijft gewoon het leukste. Al zijn we op het trainingsveld de komende weken alleen maar bezig met herstellen.’’

Ongeslagen

Hoewel GA Eagles in de vijf voorgaande wedstrijden tegen Jong Ajax geen enkele nederlaag leed, is Stegeman op zijn hoede. ,,Het is een uitstekende ploeg’’, meent Stegeman, die GA Eagles eerder in de Adelaarshorst met 2-1 zag winnen. ,,Wij kunnen het iedereen lastig maken, ook Jong Ajax. Feit is wel dat daar de grootste talenten van Nederland spelen en die mogen we niet laten voetballen. Dan krijg je een zware avond. Dat bleek eerder al bij Jong PSV.’’