Twijfels over doorgaan duel GA Eagles - TOP Oss, Van Wonderen vreest voor roofbouw

Opvallende cijfers in coronajaar van GA Eagles: ‘Horstvrees’ in leeg stadion, amper treffers en knallende spelhervat­tin­gen

23 december Go Ahead Eagles beleefde sportief bezien een grijs getint half jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Verdedigend top, aanvallend zwak; sterk op vreemd kunstgras, matig in eigen stadion. Wat opvallende cijfers na het eerste half jaar onder trainer Kees van Wonderen.