Uitblinker Stans: ‘Als team trekken we de zege over streep’

Go Ahead Eagles werd zondagavond na de 0-1 zege bij FC Twente bij de eigen Adelaarshorst onthaald met vuurwerk en gezang. Het was reden voor een klein Deventer feestje, meende uitblinker Jeff Stans. ,,Normaal gesproken drinken we niet op zondag, maar na deze overwinning drinken we er een paar op.’’

Duizend Eagles-fans in negentien bussen; bijna 30.000 toeschouwers bij een wedstrijd in de eerste divisie. Stans had genoten van de kraker in de Grolsch Veste. ,,Al speelden we de tweede helft niet goed’’, erkende de middenvelder. GA Eagles beschikte individueel over minder klasse en brille dan FC Twente, de eenheid en onverzettelijkheid zijn minstens zo groot. ,,Dit is een echte teamprestatie’’, oordeelde Stans. ,,De rode kaart van Julian (Lelieveld, red.) was even schrikken. We hadden het al moeilijk na de rust, maar we hebben het over de streep getrokken. We wisten dat wij als team verder zijn dan Twente en dat hebben we laten zien.’’

Opdracht

Stans had als opdracht om Matthew Smith – international van Wales – uit te schakelen. ,,Met Wout Brama en Tim Hölscher en Smith heeft Twente veel voetballend vermogen. Volgens mij hebben we ze aardig ontregeld.’’ Soms op de Stans-manier. Een beetje zuigen, praten en hier en daar een overtreding. ,,Er vielen best veel gele kaarten, maar niet voor mij. Best gek eigenlijk.’’

Adrenaline