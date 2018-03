Uitblinker Stevens: 'Misschien hebben de emoties toch iets losgemaakt'

De Deventer ploeg had de laatste acht uitwedstrijden verloren en zakte afgelopen zondag ook thuis weer eens finaal door de ondergrens, tegen De Graafschap (0-4). Die wanprestatie verbleekte echter doordat een aantal supporters na afloop het veld bestormde en spelers van de Doetinchemse club aanvielen. ,,Dat gedrag is absoluut niet goed te praten, maar misschien dat alle emoties van de supporters toch iets bij ons hebben losgemaakt.” Stevens zei het schouderophalend, zoekend naar verklaringen voor de onverwachtse oprisping van Go Ahead in de hoofdstad.

De omzetting van het spelsysteem – van 5-3-2 naar het vertrouwde 4-3-3 - en Jeff Stans als versterking op het middenveld; beide aspecten zullen eraan hebben bijgedragen dat Go Ahead weer eens een potje won buitenshuis. Maar het beste antwoord dat Stevens had kunnen geven, op de vraag waar Go Ahead deze onverwachtse zege aan te danken had, was door de vinger naar zichzelf te wijzen. Want als de doelman na een halfuur de strafschop van Ajacied Zian Flemming niet had gekeerd, was Go Ahead zeer waarschijnlijk weer als verliezer van het veld gestapt. Stevens knikte. ,,Dat zou kunnen, ja. Daarom stopte ik ‘m ook, haha.”