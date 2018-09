Uitblinker Verhulst: ‘Eerste redding was de mooiste’

Hobie Verhulst had mede door een scheurtje in zijn duim, opgelopen in de eerste trainingsweek, een wat moeizame aanloopfase bij Go Ahead Eagles. Maar de 25-jarige doelman heeft inmiddels alle schroom van zich afgeworpen. Na een sterk optreden tegen FC Eindhoven, was hij gisteravond tegen MVV (2-1 zege) de absolute uitblinker.

,,Heerlijk om belangrijk te zijn voor je team”, concludeerde hij na de zwaarbevochten zege in De Geusselt. Winnen in Maastricht, was dat nog extra speciaal voor de doelman die een verleden heeft bij MVV? ,,Nou, niet in het bijzonder. Het is leuk om hier weer even terug te zijn, maar ik heb geloof ik maar drie of vier wedstrijden gekeept voor MVV. Dus heel speciaal is het niet voor me.”

Verhulst leek zich in elk geval kiplekker te voelen onder de lat in De Geusselt. Hij onderscheidde zich al vroeg in de wedstrijd, door Joeri Schroijen in de achtste minuut van scoren af te houden. Met een katachtige reflex maakte hij de kopbal van de oud-Eagle onschadelijk. ,,Die redding vond ik zelf de mooiste.”

Handbalredding

Bij de 1-0 van MVV’er Luc Mares, na tien minuten, trof Verhulst geen blaam en vervolgens was het aan de doelman te danken dat de schade niet groter werd voor Go Ahead. Oog-in-oog met Asumah Abubakar leek hij eerst te weifelen, om zich vervolgens wederom met een soort handbalredding te onderscheiden. Daarin lijkt meteen de grootste kwaliteit te schuilen van Verhulst: hij toont zich vooralsnog onklopbaar in een-op-een-duels.

Maar de grootste heldendaad moest Verhulst toen nog verrichten. Nadat rechtsback Dennis Hettinga Shermar Martina had neergehaald in het strafschopgebied, na een uur spelen, keerde de doelman vol overtuiging de penalty van aanvaller Anthony van den Hurk. ,,Die bal was op de perfecte hoogte, heerlijk voor een keeper”, bleef hij bescheiden.

Door die redding bleef het 1-1 (Richard van der Venne had Go Ahead voor rust al langszij gebracht) en kon invaller Maarten Pouwels vervolgens uitgroeien tot matchwinnaar, met een treffer in de 70e minuut.

Penibel

Toch was het in de slotfase nog behoorlijk penibel voor het doel van Go Ahead, ondanks de vroege rode kaart voor MVV’er Maxime Gunst. Had Verhulst geen zweethandjes gekregen van die vrije trap in de blessuretijd, bijvoorbeeld? MVV-doelman Luuk Koopmans was zelfs helemaal mee naar voren gestormd. ,,Ik snap wat je bedoelt”, zei hij met een grijns. ,,Voor de fans moet het zenuwslopend zijn geweest op de tribune. Maar zelf zit je zo in het moment, dat je daar niet meer nerveus van wordt als keeper. Neemt niet weg dat we een paar keer heel goed zijn weggekomen”, erkende Verhulst.

Zo had Ricardo Ippel de gelijkmaker in de blessuretijd nog op zijn schoen, maar de captain schoot net voorlangs. ,,We waren erg slordig aan de bal en leden vaak balverlies op gevaarlijke momenten. Daardoor kwam de verdediging steeds onder druk te staan”, stipte Verhulst een van de mankementen aan.