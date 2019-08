Uitcomplex GA Eagles maakt van elke stedentrip een ongewis avontuur

De spelersbus van Go Ahead Eagles bleef vrijdag achter in de garage in Raalte met een defecte versnellingsbak. Het was een veeg teken. Ook GA Eagles kon in de avonduren de vijfde versnelling maar niet vinden. In het rommelige optreden tegen FC Eindhoven was de rammelende Deventer ploeg – die al sinds eind maart geen uitwedstrijd meer won in de reguliere competitie - de minst slechte, maar ook de minst scorende. FC Eindhoven kreeg twee kansen na rust en was even zo vaak trefzeker. Daar kon het doelpunt van invaller Maarten Pouwels niets aan veranderen: 2-1. ,,Dit is frustrerend’’, bromde Elmo LIeftink in de catacomben aan de Aalsterweg. ,,Zo wordt winnen wel heel erg moeilijk.’’