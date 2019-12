Uitdaging GA Eagles: Jong FC Utrecht al elf thuisduels op rij ongeslagen

Waar Go Ahead Eagles in de drie eerder ontmoetingen in eigen stadion nog ongeslagen is – afgelopen augustus werd het 4-0 voor de ploeg van trainer Jack de Gier – gaat het in Utrecht een stuk moeizamer. De afgelopen twee seizoenen werd er een keer gewonnen en verloren. Beide duels werden gespeeld in stadion Galgenwaard.

Eerder dit jaar in februari stond de wedstrijd het teken van Leon de Kogel, de spits die uitkwam voor beide clubs, maar na een zwaar ongeluk noodgedwongen moest stoppen met voetballen. Zowel FC Utrecht als Go Ahead Eagles zamelden tijdens het benefietduel geld in voor De Kogel als financiële ondersteuning.

Ongeslagen reeks

Morgenavond is het Utrechtse trainingscomplex Zoudenbalch voor Go Ahead Eagles voor de eerste keer het strijdtoneel. Jong FC Utrecht is dit seizoen nog ongeslagen in eigen huis, al elf thuiswedstrijden op rij. De laatste ploeg die wist te winnen in Utrecht was Almere City, 0-2 op 5 april.

Er gaat zeer waarschijnlijk dus een serie eindigen. Go Ahead Eagles verloor dit seizoen immers ook al al vijftien competitiewedstrijden op rij niet.

Oud-spelers