Uiterst effectief Go Ahead walst over FC Oss heen

Go Ahead Eagles heeft tegen FC Oss een knap staaltje effectiviteit laten zien. In een wedstrijd waarin FC Oss voor de rust de boventoon voerde, waren het de Deventenaren die met maar liefst 1-6 zegevierden en zo de tweede overwinning van het seizoen boekten.

Al binnen drie minuten kon FC Oss drie mogelijkheden noteren om de score te openen. Een vrije trap van Istvan Bakx op de rand van de zestien en twee schoten van FC Oss-spits Erik Quekel en Fatih Kamaci konden echter eenvoudig gestopt worden door Go Ahead-sluitpost Sonny Stevens.

Onrustig

Een veelzeggende start die ook na deze openingsfase een vervolg kreeg. De Deventenaren speelden onrustig en leverden bal na bal in, wat keer op keer tot gevaar leidde van de Brabantse thuisploeg. Bij vlagen werd Go Ahead met name achterin zoek gespeeld. Hoewel dat niet leidde tot grote kansen aan de kant van FC Oss.

Pas in de achttiende minuut forceerde Go Ahead voor het eerst gevaar in het zestienmetergebied van de thuisploeg. Na een pass van Beltrame kreeg Sam Hendriks het alleen voor elkaar de bal langs FC Oss-doelman Xavier Mous te krijgen.

Startsein

Het moment was voor Go Ahead daarentegen wel het startsein de aanval te openen. Nog geen drie minuten later poeierde Pieter Langedijk de 0-1 uit het niets van grote afstand tegen de touwen, waarmee hij Go Ahead weer lucht gaf.

Toch was het na de openingstreffer van Langedijk vooral FC Oss dat gevaar bleef stichten. Zo had Quekel de gelijkmaker na een half uur spelen op zijn voeten. Zijn sliding oog in oog met Stevens rolde op miraculeuze wijze langs de verkeerde kant van de paal.

Afstand

Heg gevaar aan de kant van Go Ahead kwam daarentegen vooral van afstand. Pieter Langedijk legde nogmaals aan van afstand, maar het was Sam Hendriks die de Deventenaren op een 0-2 voorsprong zetten. Na een opening van wederom Beltrame schoof de goaltjesdief de bal langs FC Oss-doelman Mous.

Rollen

Na de rust was het al snel gedaan met de Brabantse tegenstand en draaiden de rollen compleet om. Al na drie minuten werd Langedijk in het strafschopgebied gevloerd door Niels Fleuren, waarna Hendriks met zijn tweede van de avond van elf meter de beslissende 0-3 binnenschoot.

Werkhoven

Wederom drie minuten later was het Givan Werkhoven die een extra duit in het zakje deed. De Deventenaar schoot Go Ahead Eagles met zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal naar een 0-4 voorsprong.

Opmerkelijk genoeg was het ondanks de ruime overwinning toch Sonny Stevens die uitgroeide tot de beste man op het veld. Niet voor het eerst dit seizoen was de goalie een constante sta-in-de-weg voor de aanvallers in het andere shirt. Dat Stevens zijn doel niet schoonhield was aan Ibrahim Soumaoro te wijten. De middenvelder stond nog geen twee minuten in het veld toen hij in het strafschopgebied een domme overtreding beging op Richard van der Venne, waarna Fatih Kamaci vanaf elf meter de 1-4 achter Stevens schoof.

Maneschijn