Uitgelekt wedstrijdschema: PEC Zwolle opent eredivisieseizoen, GA Eagles treft eerst MVV

Net als in 2018 mag PEC Zwolle het eredivisieseizoen openen in eigen stadion. Willem II komt volgend het concept speelschema van de eredivisie op vrijdag 2 augustus (20.00 uur) naar de Overijsselse hoofdstad. Daarnaast is er een noviteit: competitiewedstrijden op zondagavond om 20.00 uur.

Dit blijkt uit een vrijdag uitgelekt conceptprogramma voor het betaalde voetbal, wat pas later vandaag bekrachtigd moet worden door de KNVB. Het programma kan nog veranderen, nadat de wedstrijddagen en aanvangstijden besproken zijn door voetbalbond en clubs.

Vorig seizoen speelde PEC ook al de eerste wedstrijd van het eredivisiejaar. Toen was SC Heerenveen de tegenstander. Opvallend is dat de Zwolse club in de eerste vijf competitieronden driemaal op vrijdagavond speelt: tegen Willem II, Vitesse en FC Emmen. De eerste club uit de traditionele top-3 treft PEC op zaterdag 28 september, als PSV op bezoek komt.

GA Eagles

Go Ahead Eagles begint het seizoen op vrijdag 9 augustus, een week later dus dan de eredivisieclubs, met een thuiswedstrijd tegen MVV. Daarna gaan de Deventenaren op bezoek bij Cambuur, waarna ontmoetingen volgen met Jong FC Utrecht en FC Eindhoven. Opvallend genoeg trof GA Eagles drie van deze vier tegenstanders ook vorig seizoen in de openingsmaand van de competitie. Op zaterdag 7 september, tijdens de eerste interlandperiode, ontvangt GA Eagles op zaterdagavond Excelsior (19.45 uur). Het is meteen de eerste ontmoeting met een eredivisiedegradant.

De twee interlandperiode in oktober betekent voor Go Ahead op zondagmiddag (14.30 uur) een bezoekje aan Almere City. Op vrijdag 1 november is het uitduel bij NAC Breda, terwijl de beladen oostelijke derby met De Graafschap op zondag 1 december op het conceptprogramma prijkt. Op zondag 8 maart is De Graafschap gast in De Adelaarshorst.

GA Eagles speelt komend seizoen - pas na de winterstop - slechts twee duels op de maandagavond: op bezoek bij Jong Ajax en Jong PSV.