Uitspraak rechter zorgt toch voor verbazing bij GA Eagles-directeur

De rechtbank in Utrecht stelde voetbalbond KNVB in het gelijk om geen promotie/degradatie toe te passen in dit door de coronacrisis voortijdig afgebroken seizoen. Rechter Zuurmond meende dat van een normaal seizoen geen sprake kon zijn en de KNVB daarom bevoegd was om deze beslissing te nemen in dit soort bijzondere situaties.