Unieke Deventer exodus zorgt niet voor extra druk bij GA Eagles

,,Daar moeten we ons voor afsluiten’’, stelt Stegeman, die weet dat er zondag 30.000 toeschouwers in het stadion zitten voor de topper in de eerste divisie. Onder hen duizend fans van GA Eagles die met 19 bussen naar Enschede koersen. Het is voor het eerst sinds de bekerwedstrijd tegen PSV in januari 2007 dat GA Eagles met zo’n ongekend groot contingent aanhangers richting een uitduel gaat. Destijds reden er 24 bussen met fans naar Eindhoven. In de jaren zestig overtrof GA Eagles dat aantal zelfs op bezoek bij Telstar. Op 2 mei 1965 gingen er 67 bussen vanuit Deventer toen er een periodetitel op het spel stond.

Gekkenhuis

Stegeman geniet van de beleving in Deventer. ,,Dit zijn toch de wedstrijden waar het voetbal voor bedoeld is. Ajax-Feyenoord, FC Twente-Heracles of GA Eagles-PEC Zwolle…. Dat is toch prachtig en veel leuker dan uitwedstrijden bij Fortuna Sittard of FC Eindhoven.’’ Van extra druk, zondag in de volle Grolsch Veste, wil Stegeman niets horen. ,,Thuis spelen we vaak ook in een gekkenhuis dat bijna vol is, alleen is het in Enschede drie keer zo groot. Prima. Daar moeten we klaar voor zijn, want zo’n vol stadion kan ook tegen FC Twente werken. Maar ik heb er zin in. Met Heracles heb ik de sfeer daar een paar keer meegemaakt. Dit zijn de mooie wedstrijden.’’