Unieke recordreeks lonkt na ruim honderd jaar voor GA Eagles

,,Een record evenaren dat al honderd jaar staat…. Ik had nooit verwacht dat ik dit bij leven nog zou meemaken.’’ Herman Starink tovert een glimlach rond de lippen, terwijl hij door de roodgele en deels door hem zelf geschreven geschiedenisboeken bladert. Woorden doordrenkt van blijdschap en historie verlaten de mond van de clubarchivaris en voorzitter van de stichting Niet te Kraken. ,,Dat GA Eagles een ongeslagen reeks kan neerzetten van negentien wedstrijden is uniek. Dat is zelfs voor Ajax en PSV exceptioneel. Ik denk dat niemand dat voor mogelijk had gehouden in de hedendaagse voetbaltijd.’’