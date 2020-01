UPDATE: Dagen van Ngombo bij GA Eagles zijn geteld

VIDEO Veldmate, Berden en Lieftink fit genoeg voor basisplek tegen NAC

24 januari Go Ahead Eagles kan zondag (aftrap 14.30 uur) een beroep doen Martijn Berden, Elmo LIeftink en Jeroen Veldmate. Het trio kampte met blessures, maar hun meespelen in de topper tegen NAC Breda is niet in gevaar.