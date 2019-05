‘Vakman’ Ten Hag via Deventer op weg naar Europese top

Speciale stretchers in de kleedkamers, een ingebouwd raam in zijn trainerskamer, de spelersbus die liefst op de seconde nauwkeurig dient te arriveren in Dordrecht en Volendam én discussie over Disneyland Parijs. De bevlogen Erik ten Hag liet ruim zes jaar geleden een onuitwisbare indruk achter in De Adelaarshorst. Betrokkenen laten, aan de vooravond van wellicht een van Nederlands meest imposante voetbalsprookjes in de Champions League, hun licht schijnen over het opmerkelijke trainersdebuut van de Tukker in Deventer.