Valse start GA Eagles in tweede competitiehelft, Roda JC met 3-1 te sterk

GA Eagles is met een 3-1 nederlaag begonnen aan de tweede helft van de comeptitie. In Kerkrade verloren de Deventenaren van Roda JC.

En die stand stond al voor rust op het scorebord in een openwedstrijd waarin het tempo verschrikkelijk hoog lag, maar waar de fouten elkaar opstapelden in het aantrekkelijke duel. Al na twaalf minuten keken de Deventenaren tegen een achterstand aan toen Mitchel Keulen bij de tweede paal kon binnen tikkken, waar GA Eagles-verdediger Julian Lelieveld zich het kaas van het brood liet eten. Doelman Verhulst was kansloos. In die fase van de wedstrijd drongen de Limburgers het meeste aan, al leidde dat niet tot veel kansen.

Eén goede counter was voldoende om de stand weer gelijk te trekken. Richard van der Venne stuurde basisdebutant Pieter Langedijk aan de linkerkant op avontuur en de linksbuiten gaf een loepzuivere voorzet op de instormende Jaroslav Navrátil die beheerst inschoot: 1-1. Het leek de opmaat voor een mooi duel voor GA Eagles dat steeds beter in de wedstrijd kwam en vaak in het vijandelijke strafschopgebied van Roda JC verscheen. Tot echt gevaarlijke kansen leidde dat nog niet.

Het was juist Roda JC dat de leiding weer nam vlak voor rust. In een strak uitgevoerde counter werd de Deventer defensie op snelheid en gogme afgetroefd, de diep gestuurde Mario Engels sprintte GA Eagles-verdediger Gino Bosz finaal aan gort, sneed aan de linkerkant voorlangs en passeerde Verhulst in de verre hoek: 2-1.

In de tweede helft was het voornamelijk Roda JC dat de dienst uitmaakte, maar het spel bleef wel heen en weer golven. GA Eagles-aanvaller Thomas Verheydt was nog een paar keer dichtbij de gelijkmaker, maart steeds lag er een speler van Roda JC in de weg. In de extra maakte Mario Engels aan alle onzekerheid een einde en stifte na een lange sprint de bal over GA Eagles-doelman Verhulst: 3-1. Roda schoot met de zege niets op in de strijd om de tweede periodetitel, want FC Den Bosch slachtte Dordrecht, maar de drie punten waren welkom in Kerkrade. Het goede trainingskamp van GA Eagles in het Turkse Belek kon niet verhinderen dat de ploeg van John Stegeman met een valse start begon aan de tweede helft van de competitie.

Roda JC – GA Eagles 3-1 (2-1). 12. Mitchel Keulen 1-0, 20. Jaroslav Navrátil 1-1, 43. Mario Engels 2-1, 90+2. Engels 3-1.

Scheidsrechter: Van Boekel. Gele kaart: Van Eijma (Roda JC), Bosz (GA Eagles).

Toeschouwers: 6698.

Roda JC: Novakovic; Dijkhuizen, Werker, Van Eijma, Keulen; Souren, El Makrini, Verburgh, Milts; Engels, Remans (85. Paulissen).